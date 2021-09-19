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«نقل البرلمان» تستقبل رئيس البرلمان العربى والوفد المرافق له

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«نقل البرلمان» تستقبل رئيس البرلمان العربى والوفد المرافق له «نقل البرلمان» تستقبل رئيس البرلمان العربى والوفد المرافق له

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أستقبلت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، وفد البرلمان العربي، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، في أول زيارة لوفد البرلمان العربي لمقر لجنة النقل بمجلس النواب.

وضم الوفد كل من الدكتورة مستورة الشمري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربوية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، النائب محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، والدكتور حسن المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب إنصاف مايو رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية، والنائب يوسف رحمانية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، والمستشار كامل شعراوي الأمين العام، والنائبة شادية خضير، عضو البرلمان العربي.

وشارك في اللقاء النائب السيد عوض، أمين سر لجنة النقل والمواصلات، والنائب نادر الخبيري عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

المصرى اليوم

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