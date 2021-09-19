رئيس «الشيوخ» يستقبل رئيس البرلمان العربي بمقر المجلس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأحد، بمقر المجلس، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، والنائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، إذ تأتي الزيارة في إطار تبادل العلاقات البرلمانية والتواصل بين البرلمانات العربية.

كان رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد استقبل الأسبوع الماضي، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له.

ورحب «عبدالرازق» بالوفد العراقي، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، وأكد رئيس الشيوخ على سعادته بعودة العراق إلى مكانتها بين الدول العربية، مشيرًا إلى دعم مجلس الشيوخ لأي خطوة في هذا الاتجاه.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي أن بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، مؤكدًا على تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كل المستويات وبخاصة على المستوى البرلماني آخذًا في الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصري بغرفتيه من خبرة وتاريخ طويل، كما نقل الحلبوسي تحيات الشعب العراقي إلى الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مصر عظيمة بأهلها وتاريخها.