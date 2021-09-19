أخبار عاجلة

8 وفيات و871 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس -
الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ -
الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية -
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية -
طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس «الشيوخ» يستقبل رئيس البرلمان العربي بمقر المجلس

Print
رئيس «الشيوخ» يستقبل رئيس البرلمان العربي بمقر المجلس رئيس «الشيوخ» يستقبل رئيس البرلمان العربي بمقر المجلس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأحد، بمقر المجلس، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، والنائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، إذ تأتي الزيارة في إطار تبادل العلاقات البرلمانية والتواصل بين البرلمانات العربية.

كان رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد استقبل الأسبوع الماضي، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له.

ورحب «عبدالرازق» بالوفد العراقي، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، وأكد رئيس الشيوخ على سعادته بعودة العراق إلى مكانتها بين الدول العربية، مشيرًا إلى دعم مجلس الشيوخ لأي خطوة في هذا الاتجاه.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي أن بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، مؤكدًا على تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كل المستويات وبخاصة على المستوى البرلماني آخذًا في الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصري بغرفتيه من خبرة وتاريخ طويل، كما نقل الحلبوسي تحيات الشعب العراقي إلى الشعب المصري، مشيرًا إلى أن عظيمة بأهلها وتاريخها.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وائل جمعة: لا عقوبات على مصطفى محمد..والكرة المصرية تعاني أزمة كبيرة

وائل جمعة: لا عقوبات على مصطفى محمد..والكرة المصرية تعاني أزمة كبيرة

مصرع 3 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان في مونتانا الأمريكية

مصرع 3 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان في مونتانا الأمريكية

«زي النهارده».. وفاة أحمد حسين زعيم حزب مصر الفتاة 26 سبتمبر 1982

«زي النهارده».. وفاة أحمد حسين زعيم حزب مصر الفتاة 26 سبتمبر 1982

فرج عامر: «حسيت بكمين معمول لينا.. ومصر كلها ضحكت على ضربة جزاء بيراميدز»

فرج عامر: «حسيت بكمين معمول لينا.. ومصر كلها ضحكت على ضربة جزاء بيراميدز»