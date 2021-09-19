والد كممجي.. أيهم هاتفني وأخبرني أنه سيسلم نفسه حفاظًا على حياة من كان بمنزلهم

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قال والد الأسير الفلسطيني الفار من السجن الإسرائيلي، أيهم كممجي، إن ابنه أيهم هاتفه قبل اعتقاله وأبلغه بأنه سيسلم نفسه لقوات الأمن الإسرائيلية.

وأضاف فؤاد كممجي، والد الأسير أيهم كممجي، في تصريحات خاصة لشبكة «قدس الإخبارية»: أيهم هاتفني قبل اعتقاله وأبلغني بأنه سيسلم نفسه حرصًا على حياة المواطنين في المنزل الذي كان بداخله.

وأوضح الأب أنه تلقى اتصالا هاتفيا في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل من رقم غريب، وكان على الهاتف ابنه أيهم الذي أخبره بأنه محاصر بأحد المنازل بمدينة جنين، وأنه مضطر لتسليم نفسه حفاظا على حياة أهل البيت والفلسطينين في المنطقة.