أخبار عاجلة

8 وفيات و871 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس -
الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ -
الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية -
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية -
طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

والد كممجي.. أيهم هاتفني وأخبرني أنه سيسلم نفسه حفاظًا على حياة من كان بمنزلهم

Print
والد كممجي.. أيهم هاتفني وأخبرني أنه سيسلم نفسه حفاظًا على حياة من كان بمنزلهم والد كممجي.. أيهم هاتفني وأخبرني أنه سيسلم نفسه حفاظًا على حياة من كان بمنزلهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال والد الأسير الفلسطيني الفار من السجن الإسرائيلي، أيهم كممجي، إن ابنه أيهم هاتفه قبل اعتقاله وأبلغه بأنه سيسلم نفسه لقوات الأمن الإسرائيلية.

وأضاف فؤاد كممجي، والد الأسير أيهم كممجي، في تصريحات خاصة لشبكة «قدس »: أيهم هاتفني قبل اعتقاله وأبلغني بأنه سيسلم نفسه حرصًا على حياة المواطنين في المنزل الذي كان بداخله.
وأوضح الأب أنه تلقى اتصالا هاتفيا في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل من رقم غريب، وكان على الهاتف ابنه أيهم الذي أخبره بأنه محاصر بأحد المنازل بمدينة جنين، وأنه مضطر لتسليم نفسه حفاظا على حياة أهل البيت والفلسطينين في المنطقة.

المصرى اليوم