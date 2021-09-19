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رقم قياسي جديد ينتظر أنشيلوتي الليلة مع ريال مدريد

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رقم قياسي جديد ينتظر أنشيلوتي الليلة مع ريال مدريد رقم قياسي جديد ينتظر أنشيلوتي الليلة مع ريال مدريد

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فالنسيا، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ويتحفز ريال مدريد، بقيادو مدربه المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة عروضه القوية في الفترة الأخيرة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وتغلب ريال مدريد في مباراته الأخيرة على نظيره إنتر ميلان الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقبلها تغلب على سيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني بخماسية.

وينتظر المدرب كارلو أنشيلوتي رقماً قياسياً لافتاً الليلة مع ريال مدريد على صعيد تاريخه التدريبي الكبير في أوروبا.

ووفقاً للحساب الرسمي لنادي ريال مدريد سيخوض كارلو أنشيلوتي الليلة مباراته رقم 800 كمدير فني لأحد الفرق في الدوريات الخمس الكبرى.

وهنأ الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد، مدربه كارلو أنشيلوتي على هذا الإنجاز المرتقب، وكتب: تهانينا للمستر أنشيلوتي الذي سيلعب الليلة مباراته رقم 800 كمدرب في الدوريات الخمس الكبرى، نحن فخورون بوصوله إلى هذا الإنجاز مع ريال مدريد.

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