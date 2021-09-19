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رسميًا.. سموحة يعلن التعاقد مع ياكوبسن لاعب وادي دجلة

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رسميًا.. سموحة يعلن التعاقد مع ياكوبسن لاعب وادي دجلة رسميًا.. سموحة يعلن التعاقد مع ياكوبسن لاعب وادي دجلة

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في إطار استعداداته الجادة للموسم الجديد، أعلن نادي سموحة عن تعاقده مع صفقة جديدة من الطراز الرفيع استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وكشف نادي سموحة عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد، ومن خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر عن تعاقده مع النجم المصري الدانمركي أليكساندر ياكوبسن، أو أمير عادل قادماً من صفوف نظيره وادي دجلة.

وانضم أمير عادل إلى وادي دجلة الموسم الماضي كأول نادٍ مصري يلعب له بعد مشوار طويل في الملاعب الأوروبية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سموحة مرحباً بضم اللاعب: مصري الأصل.. أوروبي الأداء، مرحبا بك في سموحة يا ياكوبسن.

وخلال الموسم الماضي لعب ياكوبسن 15 مباراة مع فريق وادي دجلة سجل خلالها هدفاً واحداً.

وخلال مشواره الأوروبي لعب ياكوبسن لعدد كبير من الأندية، منها: فالكنبرج وبودو جليمت وفيبورج ونورشوبينج وكالمار وساربسبورج.

المصرى اليوم

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