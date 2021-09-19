أخبار عاجلة

8 وفيات و871 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس -
الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ -
الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية -
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية -
طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تدشين مبادرة تكافل "العودة إلى المدارس" في الرياض

Print
توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية للطلاب والطالبات

تدشين مبادرة تكافل

دشّن أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، ومدير عام "تعليم الرياض" حمد ناصر الوهيبي في مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية، مبادرة العودة إلى المدارس التي أطلقتها المؤسسة بالشراكة مع شركة سابك- الشريك الاستراتيجي-؛ لتوزيع 33 ألف حقيبة مدرسية للطلاب والطالبات في تعليم الرياض بالتعاون مع جرير.

وكان وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد أطلق المبادرة على مستوى المملكة والتي تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة بالتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة "سابك" وشركة مكتبة "جرير".

وتهدف المبادرة إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية دعماً وتشجيعاً لهم.

وجاء نصيب إدارة التعليم بمنطقة الرياض قرابة 33 ألف حقيبة مدرسية للبنين والبنات.

وعملت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض بنين وبنات بالتنسيق مع مكاتب التعليم في تحديد المدارس المستهدفة والإشراف على توصيلها للمكاتب، ومتابعة تسليمها للمدارس.

وتأتي المبادرة امتداداً للدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأبنائهم الطلاب والطالبات، وحرصهم على توفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات في تحقيق التميز والإبداع في رحلتهم التعليمية.

تدشين مبادرة تكافل

تدشين مبادرة تكافل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات

اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات

غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي

غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير

حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا

حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا