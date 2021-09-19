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8 وفيات و871 إصابة كورونا جديدة في الأردن
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:05 صباحاً
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 08:03 صباحاً
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:56 صباحاً
الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:56 صباحاً
الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:56 صباحاً
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:56 صباحاً
طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:56 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا
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الأحد 26 سبتمبر 2021 07:48 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تواصل عملية التصويت في الانتخابات التشريعية لليـوم الثـالث والأخـيـر وسـط تنـافس 14 حزبا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 19 سبتمبر 2021 03:48 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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