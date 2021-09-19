افتتاح معارض «أهلا مدارس» بمشاركة 24 عارضًا بالأقصر

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تفقد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، الأحد، أعمال معرض «أهلًا مدارس» أمام مزلقان القراريش.

شارك في المعرض 24 عارض على مساحة 300 متر مربع لعرض مستلزمات الاستعداد للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض 30% عن السوق الخارجي.

وأعلنت مديرية التموين بالأقصر عن مشاركة 42 محل تجاري بتخصيص جزء من محلاتهم لمبادرة«أهلا مدارس» لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

وأقيم المعرض، تحت رعاية وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليه بالأقصر، والمحاسب صلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.