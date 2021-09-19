أخبار عاجلة

8 وفيات و871 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس -
الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ -
الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية -
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية -
طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

افتتاح معارض «أهلا مدارس» بمشاركة 24 عارضًا بالأقصر

Print
افتتاح معارض «أهلا مدارس» بمشاركة 24 عارضًا بالأقصر افتتاح معارض «أهلا مدارس» بمشاركة 24 عارضًا بالأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة بالأقصر، الأحد، أعمال معرض «أهلًا مدارس» أمام مزلقان القراريش.

شارك في المعرض 24 عارض على مساحة 300 متر مربع لعرض مستلزمات الاستعداد للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض 30% عن السوق الخارجي.

وأعلنت مديرية التموين بالأقصر عن مشاركة 42 محل تجاري بتخصيص جزء من محلاتهم لمبادرة«أهلا مدارس» لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

وأقيم المعرض، تحت رعاية وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحي، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليه بالأقصر، والمحاسب صلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي

«التموين»: تشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن جائزة مصر للتميز الحكومي

مباحث التموين: ضبط 1171قضية تموينية خلال 24 ساعة

مباحث التموين: ضبط 1171قضية تموينية خلال 24 ساعة

مستشار وزير التموين يدعو المواطنين لسرعة شراء ذهب: السعر سيرتفع آخر الشهر

مستشار وزير التموين يدعو المواطنين لسرعة شراء ذهب: السعر سيرتفع آخر الشهر

تخفيضات تصل لـ30%.. وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض «أهلا مدارس»

تخفيضات تصل لـ30%.. وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض «أهلا مدارس»