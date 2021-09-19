عن «كل ما يهم العمل البرلماني».. برنامج تدريبي متخصص لأعضاء مجلس النواب اليوم

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بدأ مجلس النواب، الأحد، فاعليات البرنامج التدريبي المتخصص لأعضاء المجلس، وقال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، في كلمته خلال افتتتاح التدريب الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة 4 ايام، إنه ينقل للنواب تحية المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وحرص رئيـس المجلس على تفعيل البرامج التدريبية المتخصصة للنواب في كل ما يهم العمل البرلماني، والشأن الدولي والإقليمي.

ويتضمن البرنامج التدريبي، عددًا من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومي المصري والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية، كما يتضمن البرنامج أيضًا محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم والدور الرقابى لمجلس النواب .

وتعقد فاعليات البرنامج التدريبى للأسبوع الثاني على التوالي، بمقر مجلس النواب خلال الفترة من 19 – 23 سبتمبر 2021، وهو اعادة لنفس محتوى البرنامج التدريبي الذي عقد الأسبوع الماضى ،وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبى وموضوعاته المختلفة .

وينظم هذا البرنامج التدريبي معهد التدريب البرلمانى التابع للأمانة العامةلمجلس النواب ،والذي انشأ وفقاً لنص المادة 418 من اللائحة الداخلية للمجلس بهدف المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهارتهم وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها.