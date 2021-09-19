سيارتي «فيراري ومرسيدس» الأكثر سيطرة في تاريخ فورمولا 1

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عالم السيارات مليء دائمًا بالمفاجآت والأشياء المذهلة، وهناك العديد من المقارنات في كل شيء داخل سباقات السيارات، والذي يشهد دائمًا بالإثارة والمتعة والسخونة.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، أن سيارتي فيراري «اف 2004»، ومرسيدس «دبليو 11» هما الأكثر سيطرة في تاريخ فورمولا 1.

وقالت الصحيفة، إن سيارة فيراري «اف 2004» بقيادة شوماخر أحرزت 15 انتصارًا في المجمل، و12 قطب انطلاق أوّل و14 أسرع لفة ضمن موسمٍ من 20 سباقًا.

أما سيارة مرسيدس«دبليو11» فقد أحرزت بالفعل 8 انتصارات، و10 أقطاب انطلاق أولى و6 أسرع لفّة مع تجاوز منتصف موسمٍ من 17 سباق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تصميم سيارة «اف 2004» لتكون سيارة تصفيات بوسعها إكمال طلعات قصيرة جدًا وتتوجه إلى خط الحظائر بشكلٍ متواترٍ للتزود بالوقود، ما يعني بأنّه كان يجب قيادتها بحدودها القصوى طوال الوقت تقريبًا.

وأوضحت أن ذلك يعني أن سيارة فيراري صغيرة وضيقة جدًا بالمقارنة مع المقاتلات الحالية الأشبه بسيارات الليموزين.

أما سيارة «اف2004» أقصر بـ 700 ملم على صعيد طول قاعدة العجلات وأقصر بأكثر من 1.2 متر من الطول الإجمالي لسيارة «دبليو11».

كما أن السيارات الحالية أعرض كذلك، إذ يبلغ عرضها مترين بالمقارنة مع 1800 ملم بالنسبة لسيارة فيراري.

كما أن هناك فارقًا كبيرًا على صعيد الوزن كذلك، إذ أن سيارة «دبليو11» يبلغ وزنها 745 كلج بالمقارنة مع 605 فقط بالنسبة لفيراري.

ويعود جزء من الوزن الإضافي إلى هياكل السلامة الإضافية، مثل الطوق، لكن أغلب ذلك الفارق يعود إلى محركات «في6» الهجينة الحالية الأثقل بكثير من محركات «في10» في السابق.

كما أن الكفاءة تحسنت بشكلٍم مذهل، إذ أن محركات «في6» الأقل تعطشًا للوقود، إذ يبلغ الاستهلاك الأقصى في السباق 110 كلج، وتميل أغلب الفرق في أغلب الأحيان إلى عدم استهلاك كل تلك الكمية، بينما كانت سيارة «اف2004» تحتاج لحوالي 180 كلج من الوقود من أجل قطع مسافة السباق.

زودت سيارة «اف2004» بإطارات بريدجستون ذلك العام، بالرغم من أن ميشلان زودت بعض منافساتها كذلك، وهو دفع مُصنعي الإطارات للتنافس في مواجهة بعضهما البعض.

كما أن بريدجستون زودت فيراري بتركيباتها الخاصة في كل حلبة، ومنحتها أفضلية تنافسية بالمقارنة مع الفرق الأخرى المتزودة بإطارات الصانع الياباني.