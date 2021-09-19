وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى القنايات.. وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأحد، بالمرور على مستشفى القنايات المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وكذلك التأكد من توافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، والتدريب الجيد من الهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية.

ووجه وكيل الوزارة خلال زيارته بزيادة أماكن إنتظار المرضي والمواطنين بقسم الأشعة، وزيادة أفراد الأمن والنظافة بقسم الإستقبال، وتنظيم بعض الغرف داخل الأقسام الطبية، كما اطمأن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بوحدات العناية المركزة للقلب والباطنة، والعناية المركزة للأطفال، وقام بمناظرة السجلات الطبية لهم، والتأكد من تسجيل كل البيانات والإجراءات التمريضية بها، موجهًا بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمرضي.

وتفقد وكيل وزارة الصحة مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمستشفي، ومتابعة استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، للمواطنين الراغبين في استخراجها، ومتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعة الأولى والثانية، للمسجلين على موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة والسكان، وقام بالتأكد من انتظام سير العمل، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وكذلك تسليم الشهادات للمواطنين التي تم استخراجها لهم من المركز بعد سداد الرسوم المقررة، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ١٠٠ جنيه للمصريين، و١٠ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.