أخبار عاجلة

8 وفيات و871 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس -
الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ -
الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية -
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية -
طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حقوق عين شمس تعقد امتحانات للدارسين في برنامج محو الأمية

Print
حقوق عين شمس تعقد امتحانات للدارسين في برنامج محو الأمية حقوق عين شمس تعقد امتحانات للدارسين في برنامج محو الأمية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت كلية الحقوق بجامعة عين شمس بعقد امتحانات للدارسين في برنامج محو الأمية، تم خلالها امتحان ٩٥ دارسًا، الاثنين، ٦ سبتمبر، و٩٠ دارسًا يوم الاثنين الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢١، وذلك تنفيذا لتوجيهات إدارة الجامعة، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتذليل الصعوبات أمام طلبة الجامعة لمحو أمية أفراد المجتمع بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وعُقدت الامتحانات بالمدرج السفلي لكلية الحقوق، تحت إشراف ومتابعة كل من الدكتور ناجي عبدالمؤمن القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور محمد ابراهيم الشافعي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر رمضان جلال مدير وحدة محو الأمية بالكلية، وبحضور الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار والدكتورة نهلة جمال أمين مركز تعليم الكبار بالجامعة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس

مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس

الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ

الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ

الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية

الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية

استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية

استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية