حقوق عين شمس تعقد امتحانات للدارسين في برنامج محو الأمية

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قامت كلية الحقوق بجامعة عين شمس بعقد امتحانات للدارسين في برنامج محو الأمية، تم خلالها امتحان ٩٥ دارسًا، الاثنين، ٦ سبتمبر، و٩٠ دارسًا يوم الاثنين الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢١، وذلك تنفيذا لتوجيهات إدارة الجامعة، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتذليل الصعوبات أمام طلبة الجامعة لمحو أمية أفراد المجتمع بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وعُقدت الامتحانات بالمدرج السفلي لكلية الحقوق، تحت إشراف ومتابعة كل من الدكتور ناجي عبدالمؤمن القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور محمد ابراهيم الشافعي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر رمضان جلال مدير وحدة محو الأمية بالكلية، وبحضور الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار والدكتورة نهلة جمال أمين مركز تعليم الكبار بالجامعة .