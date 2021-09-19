محافظة الفيوم: رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 918 حالة إشغالات متنوعة

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نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس وطامية وأبشواي ويوسف الصديق، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 9892 طن قمامة، وإزالة 918 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2321 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3500 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم «السد العالي وبطل السلام وجمال عبدالناصر والنبوي المهندس والملك الناصر، وطريق باغوص وطريق منشاة عبدالله، والشوارع الجانبية والداخلية بالأحياء، كما تم رفع المخلفات بطرق قري العدوة وسيلا والناصرية ودسيا وتلات وزاوية الكرادسة ودمو وكفور النيل واللاهون وهوارة عدلان وهوارة المقطع، كما تم إزالة 320 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.
وأضاف، أنه تم صيانة وتركيب 370 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بأحياء «شرق، وغرب، وجنوب، والجون، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرى العدوة وسيلا والناصرية وكفور النيل حتي الطريق الدائري، وطريق قرية سنوفر بهوارة المقطع، فضلاً عن صيانة وتطوير ميدانى الفنية والدكتور محمد مراد أمام مدخل الجامعة .
وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنظيم عدة حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2162 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 232 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 351 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
فيما أشار مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إلى أنه تم تنظيم عدة حملات للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1800 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 124 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 400 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.
ولفت ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلى تنظيم عدة حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة، أسفرت عن رفع 1980 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق مدينة طامية والقري التابعة للمركز، وإزالة عدد 194 حالة إشغالات متنوعة بنطاق المركز، فضلاً عن صيانة 900 كشاف إنارة بطريق القاهرة / الفيوم وداخل دائرة المركز.
من جانبه أشار كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أنه تم تنظيم حملات للنظافة العامة ورفع الإشغالات، أسفرت عن رفع 450 طن قمام ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقري التابعة، كما تم إزالة 48 حالة إشغالات متنوعة بنطاق المركز والقري التابعة، فضلاً عن صيانة 300 كشاف إنارة بالطريق السياحي وجميع طرق القري الداخلية.