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حمو بيكا عن حسن شاكوش: «مش إنسان يتعاتب» ()

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حمو بيكا عن حسن شاكوش: «مش إنسان يتعاتب» (فيديو) حمو بيكا عن حسن شاكوش: «مش إنسان يتعاتب» ()

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أعرب مطرب المهرجانات حمو بيكا عن غضبه الشديد، من زميله مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لافتاً إلى أنه يدعي شخصية مختلفة عن شخصيته، ويقلد الفنان محمد رمضان، مشيرًا أن حسن شاكوش تعاون معه في 5 أغنيات، ولكن شاكوش رفض أن يطرحهم، دون أن يعرف السبب وراء رفضه لطرح الأغنيات .

وقال بيكا خلال حلوله ضيفا على برنامج «الترابيزة» من تقديم أميرة بدر عبر قناة «الشمس» :«اللي زى حسن شاكوش ميتعاتبش مش إنسان يتعاتب هو مبيسألش، لما نعمل أنا وهو 5 أغاني ولحد دلوقتي متعلقين مش عارفين ينزلوا ميتعاتبش».

وأضاف حمو بيكا قائلاً :«حسن شاكوش بيحب يدخل في شخصية مش بتاعته، يعني أنا حمو بيكا.. هو بيقلد محمد رمضان بوقفته ورقصته واستايله، هو عاوز يبقى محمد رمضان .

وتابع حمو بيكا قائلاً :«المهرجانات مش فيها رقم 1، لكن لو شاكوش شايف نفسه رقم1 دي حاجة ترجع له، والنجاح هو أن الناس تحبك ده الكنز الحقيقي».

على جانب آخر، كان حمو بيكا تعرض لانتقادات الفترة الماضية بعد تصوير زيارته لطفلة مصابة السرطان.

ورد حمو بيكا على الانتقادات وقام بنشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلا: «بمناسبة البوست المنتشر بخصوص أني زرت الطفلة الجميلة في بيتها عشان هي بتحبني، أولا أنا زرت الطفلة الجميلة دي بناء على طلبها».

تابع حمو بيكا: «ثانيا أنا مطلبتش أن حد يصورني أو أنا بتاجر بالمرض، والتفكير الردئ جدا اللي بقي في الناس ده، ثالثًا أهلها صوروني عشان فرحتهم بوجودي مش لغرض الشو والمتاجرة بالمرض والكلام الهايف ده».

المصرى اليوم

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