أخبار عاجلة

8 وفيات و871 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس -
الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ -
الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية -
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية -
طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

الأوبرا تحتفل بـ150 سنة أوبرا عايدة مع نجوم وبلغاريا وإيطاليا

Print
الأوبرا تحتفل بـ150 سنة أوبرا عايدة مع نجوم مصر وبلغاريا وإيطاليا الأوبرا تحتفل بـ150 سنة أوبرا عايدة مع نجوم وبلغاريا وإيطاليا

لاقتراحات اماكن الخروج

تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر بمرور 150 عام على ميلاد أوبرا عايدة، حيث تقدم فرقة أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني إيمان مصطفى العرض الأسطورى الخالد بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الإيطالى إليو أورتشولو ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة، بإشراف مديرها الفني ارمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة بقيادة وتدريب كارمين كولنجلي، من إخراج هشام الطلي، وذلك على مدار 3 ليالي متصلة في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس والجمعة 22، 23 و24 سبتمبر على مسرح النافورة.

يؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع عدد من الفنانين الأجانب، هم إيمان مصطفى بالتبادل مع البلغارية ايلينا باراموفا في دور عايدة، عمرو مدحت بالتبادل مع الايطالى داريو دى فييترى في دور رادميس، مصطفى محمد بالتبادل مع عماد عادل في دور اموناصرو، جيهان فايد بالتبادل مع جولى فيظى في دورأمنيرس، رضا الوكيل في دور رامفيس،عزت غانم بالتبادل مع أسامة جمال في دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة، تامر توفيق بالتبادل مع ابراهيم ناجى في دور الرسول.

ومن المعروف أن أوبرا عايدة كتبها الموسيقار الإيطالي العالمي فيردي عن قصة عالم الآثار الفرنسي أوجست مارييت التي تخلد انتصار المصريين على الأحباش، حيث يقع قائد الجيش الفرعوني راداميس في غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذي اكتشف خطتهما وأمر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الأوبرا باستسلامه في قبره الذي سبقته إليه عايدة، وكان من المقرر أن تقدم أوبرا عايدة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس وحالت ظروف الحرب دون تقديمها أنذاك وظهرت للنور لأول مره على مسرح الأوبرا الخديوية في ٢٤ ديسمبر عام ١٨٧١ وتتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ وتراثها الحضاري، وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات، كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذي يصور لحظة الانتصار (مارش النصر) شهرة واسعة ولاقت نجاحًا كبيرًا عند عرضها في مختلف دول العالم وأصبحت عملا أساسيًا في ريبرتوار كل فرق الأوبرا العالمية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وائل جمعة: لا عقوبات على مصطفى محمد..والكرة المصرية تعاني أزمة كبيرة

وائل جمعة: لا عقوبات على مصطفى محمد..والكرة المصرية تعاني أزمة كبيرة

مصرع 3 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان في مونتانا الأمريكية

مصرع 3 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان في مونتانا الأمريكية

«زي النهارده».. وفاة أحمد حسين زعيم حزب مصر الفتاة 26 سبتمبر 1982

«زي النهارده».. وفاة أحمد حسين زعيم حزب مصر الفتاة 26 سبتمبر 1982

فرج عامر: «حسيت بكمين معمول لينا.. ومصر كلها ضحكت على ضربة جزاء بيراميدز»

فرج عامر: «حسيت بكمين معمول لينا.. ومصر كلها ضحكت على ضربة جزاء بيراميدز»