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النيابة في احتجاز مواطن وقتله :المتهمون أضلوا السبيل واستخفوا بالنفس البشرية لتحقيق أغراض إرهابية

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النيابة في احتجاز مواطن وقتله :المتهمون أضلوا السبيل واستخفوا بالنفس البشرية لتحقيق أغراض إرهابية النيابة في احتجاز مواطن وقتله :المتهمون أضلوا السبيل واستخفوا بالنفس البشرية لتحقيق أغراض إرهابية

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واصلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى ،محاكمة 22متهما من جماعة الإخوان الإرهابية في اتهامهم بإحتجاز مواطن وقتله ،بالإستماع لمرافعة النيابة العامة والذى قال أن القتل جريمة شنعاء وفعلة نكراء توجب اللعنة .
وتابعت النيابة مرافعتها مستشهده بايه قرانية «ولكم في القصاص ،وقال أن هؤلاء المتهمين ضلوا السبيل واستخفوا بالنفس البشرية وجردوها من قيمتها من أجل أفكار تخريبية ومعتقدات إرهابية، موضحا بان الحياة لن تستقر الحياة ولن يسود الأمن إلا باستئصال تلك الفئة

وذكر قائلا: «أن قضيتنا هي قضية قتل عمد مع سبق الإصرار لتحقيق أغراض إرهاببية،و جاءت أحداثها على إثر»فض اعتصامى رابعة النهضة«وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة».

كانت النيابة أحالت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه إعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

المصرى اليوم

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