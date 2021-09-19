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مليون فرصة عمل .. وزير العمل الليبي يزف بشرى للعمالة المصرية

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مليون فرصة عمل .. وزير العمل الليبي يزف بشرى للعمالة المصرية مليون فرصة عمل .. وزير العمل الليبي يزف بشرى للعمالة المصرية

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تستعد ليبيا لاستقبال مليون عامل مصري بعد توقيع اتفاقيات وعقود بين القاهرة وليبيا تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبي.

وقال وزير العمل الليبي، على العابد، عقب عودته من زيارة ضمن وفد حكومي: «وقعنا مع مصر عقودًا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)، في إطار الخطة التنموية الشاملة «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي تشمل البنية التحتية والطرق والإسكان والمرافق والصحة والكهرباء والنقل.

وأضاف العابد، أن هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدأون دخول ليبيا مطلع أكتوبر المقبل.

وأكد وزير العمل الليبي أن تلك العقود والمشروعات العملاقة في ليبيا تحتاج إلى أيد عاملة مؤهلة ومدربة، وهي موجودة في مصر، موضحًا أنه بحث مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، موضوع الربط الإلكتروني، الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتم بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصري.

الربط الالكتروني لحماية العمالة المصرية

يتم الربط بين وزارة القوى العاملة ووزارة العمل الليبي برابط الكتروني لتنظيم إجراءات انتقال العمال بشكل منظم وربط قواعد البيانات بين الوزارتين، بحيث إذا ما طلبوا عمالة مصرية في مهن معينة تتم المخاطبة إلكترونيًا قبل إرسال العمالة.

المصرى اليوم

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