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بعد انضمامه لقائمة منتخب .. أرقام عمر مرموش في الدوري الألماني

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بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر .. أرقام عمر مرموش في الدوري الألماني بعد انضمامه لقائمة منتخب .. أرقام عمر مرموش في الدوري الألماني

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وضمت القائمة المبدئية كلا من:

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أحمد حجازي لاعب الاتحاد السعودي، أحمد حسن- كوكا- لاعب كونيا سبور التركي، محمد النني لاعب أرسنال الانجليزي، مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، سامي مرسي لاعب ايبسويتش الانجليزي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت الألماني، احمد ياسر ريان لاعب ألتاي سبور التركي، كريم حافظ لاعب يني مالتيا التركي.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش للمرة الأولى اللاعب المحترف عمر مرموش بعد أدائه اللافت على مدار الموسمين السابقين.

يلعب مرموش في مركز الجناح الأيمن في نادي شتوتجارت الألماني، ويبلغ من العمر 22 عاما، مما يجعله ضمن العمود الفقري للمنتخب الأول لسنوات طويلة قادمة.

بدأ عمر مرموش مسيرته في صفوف فريق الشباب بنادي وادي دجلة، محققا جائزة هداف منطقة القاهرة تحت 16 عاما في موسم 2015-2016.

شارك مع منتخب في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما، في 2017، قبل أن ينتقل إلى فولفسبورج الألماني في نفس العام.

ظل مرموش في صفوف فريق الشباب لمدة 3 سنوات، قبل الصعود إلى الفريق الأول في 2020ـ ولكنه سرعان ما أعير إلى سان باولي الألماني في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخلال أشهر قليلة، خطف عمر مرموش الأضواء بشدة، بعدما سجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة مع سان باولي في 21 مباراة.

بعد تألقه اختاره نادي شتوتجارت الألماني ليكون ضمن قائمته في البوندسليجا، الأمر الذي جعل اللاعب يتألق بشدة في أول مباراة خاضها كاملة محرزا هدف التعادل لفريقه في الدقائق الأخيرة في شباك فرانكفورت.

يُذكر أن عمر مرموش هو ثاني لاعب مصري يدافع عن ألوان شتوتجارت، بعد أحمد صلاح حسني الذي لعب له في الفترة بين عامي 1999 و2001.

المصرى اليوم

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