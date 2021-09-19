77 مرشحاً يتنافسون بانتخابات نادي سموحة .. و5 مرشحين يخوضون السباق على الرئاسة

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>>| 5 على مقعد نائب الرئيس و7 "تحت السن" .. و"الدسوقى وموسى وداليا وإيمان ونزار" الأقوى على "عضوية فوق السن"

يشهد ماراثون انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، منافسه قوية وصفها مراقبون متابعون بـ"الأشرس للغاية" بين المرشحين، خاصة الذين يخوضون الغمار على مقاعد العضوية سواء تحت السن أو فوق السن، فيما وصل عدد المرشحين على مقعد الرئيس والنائب والاعضاء الى 77 مرشحاً بعد انسحاب مرشحين أحدهما على مقعد الرئيس والآخر على مقعد النائب.

وذكر مراقبون متخصصون في متابعة الانتخابات الرياضية، لـ"المصرى اليوم"، أنه لأول مرة تحدث مثل هذه المنافسات القوية وربما الأعداد التى تجاوزت 77 مرشحاً في نادى سموحه، لا سيما في تاريخ الأندية الرياضية اللهم الا ناديا الأهلى والزمالك، الأكثر شعبية فى مصر والمنطقة العربية، وان يكون هذا الكم الهائل من المرشحين دون وجود تفسير للظاهرة وأنه من غير المفهوم وصول عدد المرشحين الى هذا الرقم، حيث يترشح على مقعد رئيس النادى 5 مرشحين بعد انسحاب مرشح، ليظل الاقوى بين المرشحين وأصحاب الفرص الأعلى حتى الآن وإن كانت الرؤية بشكل عام لم تتضح للعيان، هم المهندس محمد فرج عامر رئيس النادى الحالى والمهندس محمد مجاهد ووليد عرفات، فيما يترشح على مقعد نائب الرئيس 5 فضلاً عن انسحاب مرشح ايضاً ولعل الاقوى بين المرشحين على المقعد، حتى الان طارق الوكيل وعمر خميس الغنيمى، وان كان الاقرب حسب رؤية الاعضاء طارق الوكيل.

وجاء عدد المرشحين على مقعد العضوية فوق السن 48 مرشحاً، حيث جاء ترشح المحاسب مصطفي الدسوقي على مقعد العضوية فوق السن، بمثابة مفاجأة للمرشحين، يشعل المنافسة في الانتخابات، باعتبار لديه الخبرة والكفاءة في إدارة المؤسسات الكبرى لا سيما خبراته في مجال تطوير البنية التحتية والمنشأت، فضلاً عن لديه تحرك واسع داخل النادي وداعم رئيسي لفريق الناشئين بالنادى، وكذا اللواء ماجد موسى الذى يشار إليه بالبنان من جانب الأعضاء ويتمتع بتاريخ كبير ومشرف أثناء خدمته في الجهاز الشرطى، ما يجعل فرصته قوية في المنافسة، وكذا داليا ميدان والتى كانت طوال فترة المجلس السابق بمثابة عنصر نسائي معارض للمجلس ولها شعبية قوية داخل النادى، فضلا عن العنصر النسائى الآخر وهو إيمان جابر والتى كانت قريبة من الاعضاء، بالإضافة الى الدكتور نزار الشناوى من الاكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى، خاصة وأن النادى يضم اعضاء كثيرون من الاكاديمية، ومن المتوقع ان يكون منافس قوي في الانتخابات.

والطريف أن الفرص تكاد تكون متقاربة وإن كان العنصر النسائى في الماراثون يمثل حصان طرواده، فيما يخوض السباق على مقعد العضوية تحت السن 7 مرشحين، بعضهم مجهول بالنسبة لأعضاء سموحة وإن كانوا معلومين للمحيطين بهم وأفراد الأسرة.

وأكد متابعون، أن المنافسة في انتخابات سموحة ستكون شرسة للغاية والفترة المقبلة ستشهد تلقى طعون كثيرة بين المرشحين ضد بعضهم، قد تكون غير متوقعة، لا سيما وأن النادي يشهد حاليا حراك غير عادى وغير مسبوق، حيث يوجد زخم من الأعضاء غير عادى وان كان متوقع أثناء فترات الانتخابات لكن في الأندية الرياضية في المقام الأول مثل الأهلى والزمالك حيث يختلف الحال مع الأندية الاجتماعية مثل سموحة وسبورتنج.

ولفت الى أن الزخم من المرشحين على الانتخابات أمر صحي لاتاحة الفرصة بين الأعضاء على الاختيار، وان كانت الرؤية غير واضحة وغير معلومة حتى الآن ستتضح عقب غلق باب الطعون.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، غلق باب التقديم للترشح وبدء مرحلة الطعون على المرشحين، فيما سيتم انعقاد الجمعية العمومية العادية، في 29 أكتوبر المُقبِل، في مقر النادي وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للنادي، والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية.

وأوضحت اللجنة أن التوقيع في الكشوف يبدأ من الساعة الـ9 صباحًا، وحتى الـ7 مساءً، حيث يبدأ التصويت مع بداية التسجيل في كشوف الحضور، وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل، ممن يحق لهم حضور الجمعية العمومية، فإذا اكتمل النصاب القانوني، يتم فرز الأصوات، وبدء مناقشة جدول الأعمال، بعد الانتهاء من التوقيع في الكشوف الساعة 7 مساءً، في إستاد الهوكي.

وأشارت اللجنة الانتخابية إلى أن الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، هم المسددين للاشتراك السنوي لعام 2020-2021 وذلك قبل تاريخ الجمعية العمومية بـ15 يومًا، والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل من تاريخ الجمعية العمومية.

77 مرشحاً يتنافسون بأشرس انتخابات في نادي سموحة .. و5 مرشحين يخوضون السباق على الرئاسة

77 مرشحاً يتنافسون بأشرس انتخابات في نادي سموحة .. و5 مرشحين يخوضون السباق على الرئاسة

77 مرشحاً يتنافسون بأشرس انتخابات في نادي سموحة .. و5 مرشحين يخوضون السباق على الرئاسة

77 مرشحاً يتنافسون بأشرس انتخابات في نادي سموحة .. و5 مرشحين يخوضون السباق على الرئاسة

77 مرشحاً يتنافسون بأشرس انتخابات في نادي سموحة .. و5 مرشحين يخوضون السباق على الرئاسة