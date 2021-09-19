أخبار عاجلة

8 وفيات و871 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس -
الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ -
الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية -
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية -
طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11397 نقطة

Print
سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11397 نقطة سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11397 نقطة
وسط تداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11397 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضاً 24.27 نقطة ليقفل عند مستوى 11397.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الصناعات الكيميائية، والمملكة، وإعمار، وسبكيم العالمية، وبوان، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وأنابيب السعودية، والحمادي، والتعاونية، والخدمات الأرضية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.74% و 4.29%.

وجاءت أسهم شركات: دار الأركان، وإعمار، وأرامكو السعودية، وكيمانول، والإنماء، الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات: سابك، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، والراجحي، وكيمانول، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 511.92 نقطة ليقفل عند مستوى 24857.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 63 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 1934 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القبض على مصري في السعودية بتهمة «التحرش بالنساء»

القبض على مصري في السعودية بتهمة «التحرش بالنساء»

"سعد عمر": السعودية تسعى لحقن الدم وإعادة اللحمة والسلام لليمن.. وإيران تتبجح بالتدخُّل في الشؤون العربية

"سعد عمر": السعودية تسعى لحقن الدم وإعادة اللحمة والسلام لليمن.. وإيران تتبجح بالتدخُّل في الشؤون العربية

"سعد عمر": السعودية تسعى لحقن الدم وإعادة اللحمة والسلام لليمن.. وإيران تتبجح بالتدخُّل في الشؤون العربية

"سعد عمر": السعودية تسعى لحقن الدم وإعادة اللحمة والسلام لليمن.. وإيران تتبجح بالتدخُّل في الشؤون العربية

48 جهة تتفاعل مع مبادرة "تحيا السعودية" بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ91

48 جهة تتفاعل مع مبادرة "تحيا السعودية" بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ91