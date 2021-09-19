"العبدالعالي": مسؤوليتك في #اليوم_الوطني تتطلب المسارعة باستكمال التحصين

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متحدث "الصحة" شدد على ضرورة الالتزام بالتدابير حتى بعد ارتفاع نسب التحصين

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن مسؤوليتك أمام وطنك في #اليوم_الوطني، تتطلب المسارعة باستكمال التحصين بجرعتين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات #فيروس_كورونا في المملكة: الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة بـ #كورونا لا تكفي للحماية من المتحورات.

وتابع: نشدد على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية حتى بعد ارتفاع نسب التحصين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة : بلغت الجرعات المعطاة للقاح أكثر من 40 مليون جرعة، كما تجاوز عدد المحصنين بجرعتين 17 مليون شخص.