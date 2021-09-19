بحضور "الصبان".. تتويج أبطال المملكة للمبارزة للسيدات

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توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الثلاثي الحسناء الحماد ولين الفوزان، وندى عابد بلقب بطولة المملكة للمبارزة (عمومي) في منافسات السايبر والفويل والابيه، بعد أن حصدن أعلى النقاط في الجولات الثلاث الماضية (الذهبية والفضية والبرونزية)، وذلك على هامش بطولة الجولة الذهبية التي اختتمت على صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.

كما نالت ضي العميري لقب بطولة المملكة في سلاح الابيه (تحت 15) وانتزعت أية عمار لقب سلاح الفويل ( تحت 15).

وفي منافسات الجولة الذهبية (عمومي) حصلت شهد الكلوب على ذهبية سلاح الابيه واحتلت لين الفوزان المركز الأول في سلاح الفويل، وخطفت الحسناء الحماد ذهبية سلاح السايبر.

وفي منافسات تحت 15 عامًا حققت لمار أرسلان ذهبية سلاح الابيه ونالت أية عمار ذهبية سلاح الفويل، في حين حصلت أناهيد الخيبري على ذهبية سلاح الفويل.