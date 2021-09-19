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أحمد سامي: نعاني من ظروف صعبة قبل مواجهة بيراميدز

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أحمد سامي: نعاني من ظروف صعبة قبل مواجهة بيراميدز أحمد سامي: نعاني من ظروف صعبة قبل مواجهة بيراميدز

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أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فريقه يعاني من ظروف صعبة قبل مواجهة بيراميدز، في مسابقة كأس .

ويلتقي سموحة مع بيراميدز، الجمعة المقبل، في إطار مباريات دور ال16 من مسابقة كأس مصر.

وقال أحمد سامي في تصريحات إذاعية: "نواجه مشكلة كبيرة قبل مباراة بيراميدز، نظرًا لعدم جاهزية الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، للمشاركة في المباراة".

وأضاف :"سوف نضطر لخوض المباراة بالقوام الأساسي للفريق من الموسم الماضي، على الرغم من رحيل أكثر من لاعب عن صفوف الفريق، على رأسهم مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر، بعد انتهاء إعارتيهما من ناديي والأهلي".

وأشار:"كان لدينا رغبة في ضم بعض الصفقات ولكن لم نستطع التعاقد معهم بسبب طلب اللاعبين الحصول على 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد"، مشيرًا :"هناك أندية تمكنت من تدعيم صفوفها بشكل قوي، مثل فيوتشر، الصاعد حديثًا للدوري".

وتابع:"فيوتشر يستطيع بالصفقات التي تعاقد معها المنافسة على لقب بطولة الدوري وليس على البقاء".

المصرى اليوم

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