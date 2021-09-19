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10 أرقام خالدة في تاريخ السوبر المصري.. حازم إمام أول المسجلين وتوهج أجانب الأهلي

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10 أرقام خالدة في تاريخ السوبر المصري.. حازم إمام أول المسجلين وتوهج أجانب الأهلي 10 أرقام خالدة في تاريخ السوبر المصري.. حازم إمام أول المسجلين وتوهج أجانب الأهلي

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تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة الثلاثاء المقبل التي ستجمع الأهلي وطلائع الجيش على لقب السوبر المصري، والتي يحتضنها ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي 10 أرقام تخص تاريخ السوبر المصري منذ انطلاقه.

1 – الأهلي هو الاكثر تتويجًا بـ 11 لقباً، يليه 4 ألقاب، وكل من حرس الحدود والمقاولون لقب وحيد.

2 – الزمالك هو الأكثر تحقيقًا للوصافة بعد خسارة 6 مباريات في السوبر.

3 – حازم إمام هو أول المسجلين في السوبر، بهدفه في شباك المحلة عام 2001.

4 – ثنائي أجنبي وحيد نجح في التسجيل خلال مباريات السوبر، وهو ثنائي الأهلي، النيجيري جونيور أجايي "هدفين" والمغربي وليد أزارو "هدف".

5 – إنبي هو الفريق الوحيد الذي خاض 3 مباريات للسوبر ولم ينجح في تحقيق اللقب، فخسر 3 مرات أمام الأهلي.

6 – تامر عادل لاعب المقاولون العرب هو أول لاعب يسجل في السوبر هدفين في مباراة واحدة، وذلك في شباك الزمالك عام 2004.

7 – المقاولون العرب هو النادي الوحيد الذي حقق اللقب وهو ضمن أندية دوري القسم الثاني.

8 – خمس مباريات في السوبر حسمتها ركلات الترجيح، جميعها كان الأهلي طرفًا فيها، بواقع 4 مباريات أمام الزمالك وواحدة أمام الإسماعيلي.

9 – الزمالك هو أول فريق يحقق اللقب، وأول فريق يحققه مرتين متتاليتين في 2001 و 2002.

10 – عبدالله السعيد هو الهداف التاريخي للسوبر المصري بـ 3 أهداف، سجلهم بقميص الأهلي.

المصرى اليوم

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