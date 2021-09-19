أخبار عاجلة

8 وفيات و871 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس -
الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ -
الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية -
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية -
طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء -
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينقذ ثمانينيًّا تعرض لمضاعفات حادة نتيجة ورم بالأمعاء -
اُتهم بمذابح ضحاياها 800 ألف.. وفاة "سفّاح رواندا" باجوسورا -
يطلق زوجته ويبرر: لا تستحم يوميًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

5 محترفين مغمورين طلب كيروش متابعتهم تمهيدًا للاعتماد عليهم

Print
5 محترفين مغمورين طلب كيروش متابعتهم تمهيدًا للاعتماد عليهم 5 محترفين مغمورين طلب كيروش متابعتهم تمهيدًا للاعتماد عليهم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

طلب المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش تقريرا عن بعض اللاعبين المحترفين المصريين في أندية غير معروفة بعيدا عن محمد صلاح والنني وتريزيجيه وأحمد حجازي وكوكا ومصطفى محمد.

وتمتلك قاعده لا بأس بها من المحترفيين في الدوريات الأوربية والعربية، وأهم ما يميز هؤلاء اللاعبين أنهم لايزالوا في مقتبل العمر وقد يكون منهم العمود الفقري للمنتخب المصري على مدار سنوات طويلة مقبلة.

المواهب المصرية غير معروفة للجماهير لعدم تسليط الضوء عليهم من قبل في وسائل الإعلام المختلفة بشكل كبير.

يلعب هؤلاء الشباب في كل المراكز بالملعب وهو ما يتيح للمدير الفني حرية الاختيار حتى وإن لم يتم الاعتماد عليهم في الفترة الحالية.

أبرز هؤلاء اللاعبين:

نادر غبور، 23 عاما يلعب خط وسط مهاجم في دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا.

أحمد محمد عبدالغني، 28 عاما يلعب مدافع في دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا.

أحمد فكري، 26 عاما لاعب وسط مدافع ينشط في الدوري الفرنسي للهواة.

محمد أحمد، 22 عاما صانع ألعاب ينشط في دوري الدرجة الثانية التشيكي.

أحمد القيدي، 25 عاما يلعب جناح أيمن في الدوري السعودي الممتاز مع نادي الفتح.

كما ينشط بعض اللاعبين في الدوريات المتنوعة مثل (قبرص- بولندا- ويلز- قطر- بلجيكا- النمسا) في المستويات المختلفة هناك.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وائل جمعة: لا عقوبات على مصطفى محمد..والكرة المصرية تعاني أزمة كبيرة

وائل جمعة: لا عقوبات على مصطفى محمد..والكرة المصرية تعاني أزمة كبيرة

مصرع 3 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان في مونتانا الأمريكية

مصرع 3 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان في مونتانا الأمريكية

«زي النهارده».. وفاة أحمد حسين زعيم حزب مصر الفتاة 26 سبتمبر 1982

«زي النهارده».. وفاة أحمد حسين زعيم حزب مصر الفتاة 26 سبتمبر 1982

فرج عامر: «حسيت بكمين معمول لينا.. ومصر كلها ضحكت على ضربة جزاء بيراميدز»

فرج عامر: «حسيت بكمين معمول لينا.. ومصر كلها ضحكت على ضربة جزاء بيراميدز»