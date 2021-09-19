5 محترفين مغمورين طلب كيروش متابعتهم تمهيدًا للاعتماد عليهم

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طلب المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش تقريرا عن بعض اللاعبين المحترفين المصريين في أندية غير معروفة بعيدا عن محمد صلاح والنني وتريزيجيه وأحمد حجازي وكوكا ومصطفى محمد.

وتمتلك مصر قاعده لا بأس بها من المحترفيين في الدوريات الأوربية والعربية، وأهم ما يميز هؤلاء اللاعبين أنهم لايزالوا في مقتبل العمر وقد يكون منهم العمود الفقري للمنتخب المصري على مدار سنوات طويلة مقبلة.

المواهب المصرية غير معروفة للجماهير لعدم تسليط الضوء عليهم من قبل في وسائل الإعلام المختلفة بشكل كبير.

يلعب هؤلاء الشباب في كل المراكز بالملعب وهو ما يتيح للمدير الفني حرية الاختيار حتى وإن لم يتم الاعتماد عليهم في الفترة الحالية.

أبرز هؤلاء اللاعبين:

نادر غبور، 23 عاما يلعب خط وسط مهاجم في دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا.

أحمد محمد عبدالغني، 28 عاما يلعب مدافع في دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا.

أحمد فكري، 26 عاما لاعب وسط مدافع ينشط في الدوري الفرنسي للهواة.

محمد أحمد، 22 عاما صانع ألعاب ينشط في دوري الدرجة الثانية التشيكي.

أحمد القيدي، 25 عاما يلعب جناح أيمن في الدوري السعودي الممتاز مع نادي الفتح.

كما ينشط بعض اللاعبين في الدوريات المتنوعة مثل (قبرص- بولندا- ويلز- قطر- بلجيكا- النمسا) في المستويات المختلفة هناك.