عين شمس أول جامعة مصرية معتمدة كمركز للتدريب الدولي من الجمعية الأمريكية للقلب

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أعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الأحد، اعتماد الجمعية الأمريكية للقلب، جامعة عين شمس مركزًا للتدريب الدولي في الجامعات المصرية.

وقالت د. ريم الكباريتي، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مركز التدريب الدولي المعتمد لجمعية القلب الأمريكية، في بيان، إن جامعة عين شمس تعد الجامعة المصرية الأولى التي يتم اعتمادها من جمعية القلب الأميريكية، نظرًا لما تتمتع به كلية الطب بجامعة عين شمس من كفاءات وخبرات ومعامل بمعايير عالمية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يبدأ المركز أولى دوراته التدريبية اليوم الإثنين، تحت عنوان «دعم الحياة الأساسي» بمركز المحاكاة المركزي بكلية الطب جامعة عين شمس.