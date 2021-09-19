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حريق بسيارة نقل يلتهم أجهزة ومعدات رياضية بالبحر الأحمر

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حريق بسيارة نقل يلتهم أجهزة ومعدات رياضية بالبحر الأحمر حريق بسيارة نقل يلتهم أجهزة ومعدات رياضية بالبحر الأحمر

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شهد طريق رأس غارب / الغردقة شمال البحر الأحمر، اشتعال النيران في سيارة نقل تقل عدد من الأجهزة الخاصة بالياقة البدنية والرياضة، حيث أتت النيران على حمولة السيارة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية لنوقع الحريق، وتحرر محضر بالحادث.

تلقى اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، إخطارًا يفيد اشتعال النيران بسيارة نقل 4 طن رقم «ن ل ص 745» بالكيلو 40 طريق غارب- الغردقه محملة بأجهزة رياضية قادمة من القاهرة ومتجه إلى منجم السكرى بمرسى علم.

وتم دفع عناصر الحماية المدينة بالمدينة وقسم المرور وكذا دفع سيارة إطفاء تابعة لشركة جابكو في وجود قوات قسم الشرطة وتم السيطرة على الحريق ولا توجد أي إصابات بشرية، وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

المصرى اليوم

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