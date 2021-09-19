بث مباشر مانشستر يونايتد (0)-(0) وست هام لحظة بلحظة الدوري الإنجليزي

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يستضيف فريق وست هام نظيره مانشستر يونايتد على الملعب الأولمبي بلندن في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد 19-9-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.
حراسة المرمى: دي خيا
الدفاع: بيساكا - ماجواير - فاران - لوك شو
الوسط: فريد - ماكتومناي - بوجبا
الهجوم: برونو فيرنانديز - كريستيانو رونالدو - ماسون جرين وود
وفي البدلاء: هيتون - بايلي - دالوت - لينجارد - ماتا - ماتيتش - فان دي بيك - مارسيال - سانشو
حراسة المرمى: فابيانسكي
الدفاع: كوفال - زوما - اوجبونا - كريسويل
الوسط: ديكلان رايس - سوسيتش - فورنالس
الهجوم: سعيد بن رحمة - فلاسيتش - بوين
وعلى مقاعد البدلاء: اريولا - فريدريكس - داوسن - ديوب - ماسواكو - كرال - نوبل - لانزيني - يارمولينكو
أبرز أحداث اللقاء:
بداية المباراة
يواجه مانشستر يونايتد بقيادة كريستيانو رونالدو نظيره وست هام يونايتد عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة- الرابعة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.
من المقرر أن تتم إذاعة اللقاء على شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium
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المباراة
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الموعد
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القنوات الناقلة
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الملعب
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مانشستر يونايتد - وست هام
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beIN Sports 1 HD Premium
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لندن الأولمبي