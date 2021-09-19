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بث مباشر مانشستر يونايتد (0)-(0) وست هام لحظة بلحظة الدوري الإنجليزي

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بث مباشر مانشستر يونايتد (0)-(0) وست هام لحظة بلحظة الدوري الإنجليزي بث مباشر مانشستر يونايتد (0)-(0) وست هام لحظة بلحظة الدوري الإنجليزي

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يستضيف فريق وست هام نظيره مانشستر يونايتد على الملعب الأولمبي بلندن في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد 19-9-2021 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: بيساكا - ماجواير - فاران - لوك شو

الوسط: فريد - ماكتومناي - بوجبا

الهجوم: برونو فيرنانديز - كريستيانو رونالدو - ماسون جرين وود

وفي البدلاء: هيتون - بايلي - دالوت - لينجارد - ماتا - ماتيتش - فان دي بيك - مارسيال - سانشو

حراسة المرمى: فابيانسكي

الدفاع: كوفال - زوما - اوجبونا - كريسويل

الوسط: ديكلان رايس - سوسيتش - فورنالس

الهجوم: سعيد بن رحمة - فلاسيتش - بوين

وعلى مقاعد البدلاء: اريولا - فريدريكس - داوسن - ديوب - ماسواكو - كرال - نوبل - لانزيني - يارمولينكو

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

يواجه مانشستر يونايتد بقيادة كريستيانو رونالدو نظيره وست هام يونايتد عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة- الرابعة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن تتم إذاعة اللقاء على قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

الملعب

مانشستر يونايتد - وست هام

الأحد 19 سبتمبر 2021،
3.00 ، 4.00

beIN Sports 1 HD Premium

لندن الأولمبي

مباراة وست هام يونايتد وكريستال بالاس في الدورى الإنجليزى الممتاز - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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