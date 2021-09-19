«مصايف الإسكندرية» تنصح مرتادي الشواطئ في وداع سبتمبر: «انزل البحر واستمتع» (صور)

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«بنشجعك تنزل البحر وتستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش ليلا».. هذه نصيحة وجهها مسؤول الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، تزامنًا مع قرب توديع «سبتمبر الحزين»، والذي بمجرد انتهائه يلملم الصيف أطرافه ويحزم حقائبه ليغادر الإسكندرية إلى حيث أتى.

وذكرت الإدارة على موقعها الرسمي على فيس بوك: «عدينا نصف سبتمبر وفاضل ايام قليلة يقدر يستمتع بها هواة الاستجمام والاسترخاء والهدوء بشواطئ الإسكندرية في سبتمبر.

وقالت الادارة، «مفيش اسكندراني واحد إلا وينتظر سبتمبر، لما عشاق الإسكندرية يحزموا أمتعتهم استعدادًا للعودة إلى ديارهم محملين بكل حب ومعاهم ذكريات جميلة لشواطئها وناسها الجدعان، حيث يبدأ السكندريين في الاستمتاع بجوهم المفضل واللي غالبا ما يميل إلى الغيام واحتمالية سقوط أمطار خفيفة على الشواطئ مع نسمات هواء باردة ليلا تداعب أهلها، وتنخفض نسبة الرطوبة، وتنكسر موجة الحر وتكاد تختفي التجمعات والزحام، عشان كدة بنشجعك تنزل تلحق جوّك المفضل تقضي يوم ممتع على الشواطئ وبنقولك إنك ممكن تأخد فطارك الصبح وترمس الشاى وتروح المندرة المجانى تفطر وتستمتع بالبحر مجانا ولو المندرة بعيد عنك بنوفر لك 5 شواطئ تانية قيمة تذكرة الدخول 5 جنيه شاملة الحصول على كرسي وشمسية واستخدام دورة المياه وغرفة تغيير الملابس، وهي، ميامى العام، والسرايا العام، وجليم العام، وشهر العسل العام بالعجمي، الهانوفيل العام بالعجمي».

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)

"مصايف الاسكندرية" تنصح مرتادي الشواطئ في وداع "سبتمبر الحزين": "انزل البحر واستمتع بتمشية أو قعدة على الكورنيش" (صور)