الكنيسة «الأسقفية» تصطحب وفدًا أفريقيًا لزيارة الأزهر وبيت العائلة المصرية

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واصلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر فعاليات مؤتمر «الإيمان والعمل» الذي تستضيف فيه مشاركين أفارقة في برنامج تدريبي بالشراكة مع اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية والاتحاد الأوروبي

تضمنت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر سلسلة زيارات للمؤسسات المصرية الإسلامية وذلك بهدف التعرف على طبيعة العلاقات بين الكنيسة الأسقفية والأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية

خلال الزيارة قدم سليم فؤاد مستشار الحوار الإسلامي المسيحي بالكنيسة الأسقفية شرحًا للمشاركين عن برامج الحوار التي تقدمها الكنيسة مع الأزهر الشريف مثل مشروع معًا من أجل مصر الذي استغرق ثلاثة سنوات جرى فيه تدريب عدد من الآئمة والقساوسة بهدف بناء لغة حوار مشتركة وكسر الحواجز.

وقال فؤاد في كلمته للوفد إن الكنيسة الأسقفية تربطها علاقة متينة مع مؤسسة الأزهر الشريف تعود إلى توقيع اتفاقية حوار مع رئيس أساقفة كانتربري عام ٢٠٠٠ ثم استمرت بفتح أفق التعاون المشترك على أساس من الفهم المتبادل.

وأشار فؤاد في كلمته إلى إن التسامح واحترام حقوق الإنسان وتقبل ثقافة الاختلاف أهم دعائم الحوار الديني مع ضرورة وجول عقول مرنة وقلوب مفتوحة تدفع ثقافة الحوار وتنميها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبوزيد الأمير منسق بيت العائلة المصرية إن بيت العائلة مؤسسة تجمع بين أعضائها ممثلين عن الأزهر والمؤسسات الإسلامية والطوائف المسيحية المختلفة وتضم لجانًا متخصصة مثل لجنة الشباب والمرأة والحوار الديني بالشكل الذي يسهم في دفع العمل المشترك على جميع المستويات ولكافة الفئات

الأمير أكد إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدي اهتمامًا بالغًا بملف الحوار الديني وبالعلاقة مع الكنائس المصرية باعتباره ضرورة لدحض قوى الشر والإرهاب مشيرًا إلى موقف الدولة من الاعتداءات الإرهابية على الكنائس حيث تكفلت بترميمها وبنائها حرصًا منها على حماية حقوق المسيحيين

فيما شدد دكتور كمال بريقع مدير مركز حوار الأديان إلى أن الأزهر الشريف يلعب دورًا بارزًا في نشر الإسلام الوسطي الصحيح بالقارة الإفريقية وفي كل أنحاء العالم حيث يستقبل وافدين من ١٠٨ دولة حول العالم يدرسون في جامعة الأزهر ويصبحون بعدها سفراء للأزهر ولنشر تعاليم الإسلام السمحة التي تحث على حرية المعتقد وتقبل الأخر

كان الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية قد افتتح فعاليات المؤتمر بكلمة أكد فيها على ضرورة تعميق ثقافة الحوار لخدمة المجتمع والوطن.

الكنيسة «الأسقفية» تصطحب وفدًا إفريقيًا لزيارة الأزهر وبيت العائلة المصرية

الكنيسة «الأسقفية» تصطحب وفدًا إفريقيًا لزيارة الأزهر وبيت العائلة المصرية