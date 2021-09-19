رئيس الجامعة التكنولوجية يتفقد اختبارات القدرات المؤهلة للطلاب ببني سويف

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تفقد الدكتور محمد شكر ندا رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية سير اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

ووجه رئيس الجامعة بانتظام سير الامتحانات، وتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، وبضرورة الانضباط وتوفير الهدوء للطلاب، كما وجه بتوفير سبل الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات، مطالبًا بضرورة تواجد الأساتذة والمراقبين لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات.

كما تابع رئيس الجامعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، من خلال الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي وتعقيم الجامعة على مدار اليوم لحماية وسلامة الطلاب والعاملين.

وشهد الصباح الباكر توافد المتقدمين لإجراء اختبارات القدرات مع اتخاذ التدابير الوقائية، حيث تم قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والتأكد من ارتداء الكمامات الطبية وتأتي هذه الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.