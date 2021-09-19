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3 أيام إجازة متتالية في أسبوعين خلال شهر أكتوبر .. تعرف عليها

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3 أيام إجازة متتالية في أسبوعين خلال شهر أكتوبر .. تعرف عليها 3 أيام إجازة متتالية في أسبوعين خلال شهر أكتوبر .. تعرف عليها

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يشهد شهر أكتوبر المقبل 3 أيام إجازة متتالية في أسبوعين، الأولى بسبب مرور مناسبتين رسميتين وهما احتفالات الدولة بانتصارات حرب 6 أكتوبر والثانية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

تأتي المناسبة الأولى وهي انتصارات حرب أكتوبر في يوم الأربعاء، وأما المناسبة الثانية فتأتي يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وبناء على قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات التي تأتي وسط الأسبوع إلى يوم الخميس، فيحصل العاملون في مؤسسات الدولة على إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر لتكون ثلاثة أيام متتالية في الأسبوع الأول من أكتوبر، كما يتم ترحيل إجازة يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إلى الخميس الموافق 21 من أكتوبر، لتكون 3 أيام إجازة متتالية، وبذلك يحصل الموظف على 3 أيام إجازة متتالية في أسبوعين خلال شهر أكتوبر.

يذكر أن المناسبتين ترفعان رصيد الإجازات في شهر أكتوبر إلى 12 يومًا بالراحات الأسبوعية.

المصرى اليوم

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