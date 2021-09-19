وزير الرياضة يهنئ لاعب مركز شباب كفر مجر بعد انضمامه إلى الأهلي

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قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعب حمدي موسى لاعب مركز شباب كفر مجر ونادي دسوق، على انتقاله للنادي الأهلي، متمنياً التوفيق لكافة اللاعبين المشاركين بدوري مراكز الشباب والظهور بمستوى جيد والانتقال لمختلف الأندية وانتقائهم للمنتخبات.

حيث أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب حمدى موسى ظهير أيسر نادى دسوق المشارك في دوري القسم الثالث بالمجموعة التاسعة، لمدة 5 مواسم، مقابل 500 ألف جنيه، والذي سبق له تمثيل فريق مركز شباب كفر مجر «محافظة كفر الشيخ»، لمدة موسمين متتالين آخرهما النسخة الثامنة التي تنظمها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والتي حصل فيها مركز شباب كفر مجر على المركز الثاني على مستوى المحافظة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن دورى مراكز الشباب يحقق إعادة دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى من خلال المشاركة الفعالة وتثقيف الشباب من خلال خوض المباريات المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية ودعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضى وتنافسى بين اللاعبين في مراكز الشباب.