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نفى والد مصطفي محمد، لاعب الزمالك المعار إلى فريق جالاتا سراى التركي، ما تردد حول عودة نجله مرة أخرى إلى صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال والد اللاعب في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»: «مسألة عودة مصطفى محمد بها ضرب من الجنون، ولم يتواصل أحد من القلعة البيضاء مع اللاعب على الإطلاق، وهناك من يريد إقحام نجلى في أي أمر من أجل الشهرة».

فيما رفض مسؤولو نادى الزمالك، فكرة عودة مصطفى محمد، لاعب الفريق الكروي الأول المعار إلى صفوف جالاتا سراي التركي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم»، أن الزمالك يرفض عودة اللاعب في الوقت الحالى مشددين على الإلتزام بالعقد المبرم مع النادى التركي، والتى تنتهى إعارته في شهر يونيو من العام المقبل.

وأوضح مصدر داخل النادى، أن مسألة عودة مصطفى محمد لم يتم طرحها على طاولة مجلس الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق لم يطلب استعادة اللاعب في الموسم المقبل.