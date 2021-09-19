سجل الأندية المُتوجة بالسوبر المصري .. الأهلي بالرقم القياسي

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يحتضن ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء الثلاثاء المقبل مواجهة الأهلي وطلائع الجيش على لقب السوبر المصري.

ويخوض الأهلي المباراة بصفته بطلاً للدوري الممتاز 2019-2020، وطلائع الجيش وصيفًا لمسابقة الكأس، التي تُوج بها الفريق الأحمر أيضًا في الموسم ذاته.

ونستعرض من خلال السطور التالية سجل أبطال كأس السوبر المصري.

الأهلي هو صاحب الرقنم القياسي في التتويج بالسوبر المصري برصيد 11 لقباً أخرهم كان في سبتمبر من عام 2019 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، وهو الفريق الوحيد الذي حققه 4 مرات متتالية.

الزمالك يأتي في المركز الثاني من حيث الأكثر تتويجًا بالسوبر، حيث ناله 4 مرات وحقق الوصافة في 6 مناسبات، علمًا بانه أول فريق نجح في تحقيق اللقب في عام 2001، وأول من حققه مرتين متتاليتين.

المقاولون العرب وحرس الحدود كل منهما حقق اللقب مرة واحدة، فانتصر ذئاب الجبل على الزمالك برباعية شهيرة في 2004، بينما حققه الحرس بفوز ثمين على الأهلي في 2009.

فريق نادي إنبي هو الأكثر عدم توفيقًا في السوبر، حيث خاضه في 3 مرات وخسر خلالهم جميعًا، والمرات الثلاثة كانت في مواجهة الأهلي.

وحقق الوصافة أيضاً كل من الأهلي 3 مرات والمحلة والمصري والاسماعيلي والمقاولون العرب مرة واحدة.