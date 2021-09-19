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منتخب الأرجنتين للتنس يكرم اسم ماردونا على هامش كأس ديفيز

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منتخب الأرجنتين للتنس يكرم اسم ماردونا على هامش كأس ديفيز منتخب الأرجنتين للتنس يكرم اسم ماردونا على هامش كأس ديفيز

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تم تكريم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا، على ملعب «بوينس آيرس لاون»، وذلك قبل مواجهة الأرجنتين وبيلاروس في تصفيات كأس ديفيز للتنس.

ودخل الفريق الأرجنتيني الذي يتألف من دييغو شوارتزمان، وجويدو بيلا، وفيدريكو كوريا، وهوراسيو زيبالوس، وماكسيمو جونزاليس، إلى جانب قائد الفريق جاستون جاوديو، ولاعب التنس السابق ماريانو زاباليتا، دخلو الملعب بالقميص الوطني الحامل للرقم 10 مع اسم النجم الراحل مارادونا.

كما أطلق اللاعبون بالونات زرقاء وبيضاء، وسط تصفيق حار تكريما لروح الأسطورة الراحل، قبل أن يتم تسليم قميص حمله اللاعبون، لابنة مارادونا ووالدتها كلوديا فيلافيني، اللتين تواجدتا على المدرجات.

وعرف عن مارادونا حرصه على تشجيع منتخب التنس الأرجنتيني، وتواجده في عدة مناسبات.

ففي عام 2006 حضر مارادونا المباراة النهائية لمنتخب بلاده في الملعب الأولمبي بموسكو والتي خسرها «راقصو التانجو» 2-3 أمام الروسي، كما احتفل بأول لقب للأرجنتين الذي حصد على حساب كرواتيا في زغرب عام 2016.

وحقق مارادونا، الذي توفي في نوفمبر 2020 بعد فترة وجيزة من الاحتفال بعيد ميلاده الستين، مجد كرة القدم بفوزه بكأس العالم 1986 في المكسيك، والتي توجته كأحد أفضل اللاعبين على الإطلاق.

المصرى اليوم

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