السجن 3 سنوات لمساعد طبيب بإحدى المستفيات الخاصة وبراءة اخر في «الاتجار بالاعضاء البشرية»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مساعد طبيب بإحدى المستشفيات الخاصة بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مائتى ألف وبراءة فنى حاسب إلى لااتهامهما بالاتجار في الأعضاء البشرية .

كانت النيابة أحالت «ص- ا» مساعد طبيب و«أ-أ» فنى حاسب إلى مخلى سبيلهما لمحكمة الجنايات لانهما في غضون عام 2014 بدائرة قسم شرطة أوسيم استغلا حاجة رجل على احمد استغلالا تجاريا في استئصال عضو بشرى «كلى» بقصد زرعه بجسد المدعو محمد السيد للحصول على ربح مادى مساسا في حقه من الحماية من الاتجار والتي ترتب عليها عاهة مستديمه

وقال المجنى عليه بانه اثر حالته المادية السيئة واحتياجه للمال تقابل مع المتهم الثانى والذى اصطحبه للمتهم الأول وذللك للتصرف في جزء من جسده «الكلوه اليمنى» مقابل مبلغ مالى قدره 15 الف جنيه وانهما اخضعا للفحوصات الطبية باجراء التحاليل والاشاعات واستلم ممنه جزء متفق عليه من خضوعه لاجراء الجراحه وانه تم تلك الجراجحة باستئصال جزء من كليته