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حتى لا يبقى في المنزل مع حماته.. إيطالي يشتبك مع الشرطة لاعتقاله

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حتى لا يبقى في المنزل مع حماته.. إيطالي يشتبك مع الشرطة لاعتقاله حتى لا يبقى في المنزل مع حماته.. إيطالي يشتبك مع الشرطة لاعتقاله

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ذكر موقع صحيفة «ليبيرو» بأن أحد سكان مدينة أستي الإيطالية انتهك عمدا الإقامة الجبرية حتى لا يبقى في المنزل مع حماته.

وبحسب الصحيفة، لجأ الرجل إلى الشرطة لطلب نقله إلى نظام الاعتقال بدلا من الاقامة الجبرية، لكن السلطات رفضت.

وقد وجد الإيطالي ضالته لمغادرة المنزل متحججا بالفحوصات الروتينية للشرطة، التي زار عناصرها مكان إقامته ولم يجدوه في المنزل.

بعد ذلك بيوم، جاء الرجل البالغ من العمر 52 عامًا إلى قسم الشرطة، وكان يتوقع أنه وفقا لمخالفته قواعد الإقامة الجبرية، سيتم نقله إلى زنزانة. ومع ذلك، لم يعتقله الضابط.

لذلك فقد قرر الزوج الإيطالي تحقيق هدفه بطريقة أخرى، وهي مهاجمة أفراد الشرطة بيده وضربهم.

وبسبب هجومه على عناصر الشرطة، انتهى الأمر بالرجل وراء القضبان.

وفي جلسة المحكمة، في اليوم التالي، اعتذر الرجل الإيطالي إلى الشرطة، وأوضح أنه تناول النبيذ في اليوم السابق ولم يتذكر أي شيء.

لكنه في النهاية تم إجباره إلى الانتقال إلى منزل حماته وزوجته مرة أخرى.

المصرى اليوم

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