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عبر أكثر من 9 آلاف جولة.. إغلاق 25 منشأة وتحرير 606 مخالفات في الدمام

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عبر أكثر من 9 آلاف جولة.. إغلاق 25 منشأة وتحرير 606 مخالفات في الدمام عبر أكثر من 9 آلاف جولة.. إغلاق 25 منشأة وتحرير 606 مخالفات في الدمام
نفّذتها الأمانة في المراكز التجارية خلال أسبوع.. لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

عبر أكثر من 9 آلاف جولة.. إغلاق 25 منشأة وتحرير 606 مخالفات في الدمام

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 9.286 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 25 منشأة، وتحرير 606 مخالفات للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وشرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى 6116 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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