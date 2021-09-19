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"العمرو" يرأس وفد وزارة الدفاع للمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن في لندن

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زار جناح هيئة الصناعات العسكرية واطلع على فرص نقل وتوطين التقنية في المجال

رأس قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو وفد وزارة الدفاع للمعرض الدولي لمعدات الدفاع والأمن (2021م) بالمملكة المتحدة في مركز إكسيل للمعارض شرق لندن، حيث يعتبر هذا المعرض أكبر معرض للأمن والدفاع البري والبحري والجوي في العالم، ويعقد كل عامين.

وقد حضر خلال هذه الزيارة مأدبة الغداء التي أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور وزير الدفاع البريطاني بين والاس، وعدد من المسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية، والمستشار العسكري لوزير الدفاع بالمملكة، والملحق العسكري السعودي لدى المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا.

بعدها تم أخذ جولة في المعرض وزيارة جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة للصناعات العسكرية (سامي) والاطلاع على فرص نقل وتوطين التقنية في مجال الصناعات العسكرية ضمن رؤية المملكة (2030).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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