«الداخلية» تواصل حملاتها الأمنية لضبط تجار المخدرات بالمحافظات

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الحملات من ضبط كميات من مخدر الحشيش والبودر والهيروين ومبلغ مال و4 هواتف محمولة و2 سلاح أبيض بحوزة 4 أشخاص بالجيزة.

وفى الشرقية، تم ضبط كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.

وفى السويس، تم ضبط كمية من مخدرى البانجو والهيروين مبلغ مالى و2 هاتف محمول بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية، وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية بالإسماعيلية.

وفى العاشر من رمضان، تم ضبط كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض بحوزة أحد العناصر الإجرامية.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.