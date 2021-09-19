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الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية (صور)

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الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية (صور) الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية (صور)

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، امس الأحد بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2020/2021م.

وصرح وكيل الأزهر بأن عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية بلغ (618) طالبًا وطالبة، حضر منهم (579)، وتخلف عن الحضور (39) نجح منهم (138)، ورسب (21)، لتبلغ نسبة النجاح في الدور الثانية للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (82.90%) ونسبة النجاح العامة للدورين (87.83%).

وأضاف وكيل الأزهر بأن عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية بلغ (275) طالبًا وطالبة، حضر منهم (262)، وتخلف عن الحضور (13) نجح منهم (219)، ورسب (46)، لتبلغ نسبة النجاح في الدور الثانية للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (87.40%) ونسبة النجاح العامة للدورين (92.66%).

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، وأعرب عن خالص تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق والتفوق في المرحلة الجامعية، وأن يجدوا ويجتهدوا ليكونوا خير ممثل لأوطانهم ويكونوا قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها عالميًّا.

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية

المصرى اليوم

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