وفاة 3 مصابين بينهم عمدة قرية متأثرين بكورونا في المنيا

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، وفاة 3 أشخاص بينهم عمدة قرية متأثرين بوباء كورونا المستجد، وإصابة العشرات كشفت نتائج عينات فحص حالات الاشتباه إصابتهم بالوباء، تم احتجازهم داخل مستشفي الصدر بمدينة المنيا، ومستشفيات الصدر بالمراكز.

وحذر المحافظ اللواء أسامة القاضي، المواطنين من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من الوباء، وناشدهم الحصول على لقاح كورونا من خلال 17 مراكز تلقي اللقاح، و6 مراكز للمسافرين للخارج .

فيما واصلت جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس الجامعة، تحصين الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين بها بلقاح كورونا، ضمن حملة الجامعة للوقاية من وباء كورونا .