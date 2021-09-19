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المشدد 10 سنوات لعصابة للسرقة بالإكراه في طوخ

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المشدد 10 سنوات لعصابة للسرقة بالإكراه في طوخ المشدد 10 سنوات لعصابة للسرقة بالإكراه في طوخ

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قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية بالسجن المشدد 10 سنوات على 5 عاطلين لقيامهم بتكوين عصابة للسرقة بالإكراه على الطرق تحت تهديد السلاح وتغريم كلا منهم 10 الاف جنيه ومصادرة الاسلحة النارية المضبوطه معهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين عادل على ماهر ونصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات.

ترجع أوراق القضية للعام الماضي عندما تلقى مأمورمركز شرطة طوخ بلاغا من«فرحات ع» سائق بأنه أثناء سيره بالطريق العام بالسيارة رقم «ق ج ص 1465» واثناء توقفه في الطريق فوجئ بتوقف سيارة أخرى ونزل منها المتهمين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وأشهروها في وجهه وقاموا بجذبه وإدخاله للسبارة قيادتهم وتمكنوا من سرقة السيارة الخاصة به وهاتفه المحمول وحافظة نقوده تحت تهديد السلاح والقوه على الطريق وفروا هاربين.

تم إخطار مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة مستخدمين سلاح ناري بندقية ألية وأخر ابيض مطواة وتمكنوا من سرقة سيارة المجنى علية ومتعلقاته الشخصية.

وتم تحديد شخصية المتهين وهم كلا من «عمر.ف» 27 سنة و«عبدربه.ح» 23 سنه و«مصطفي.ا» و«سيد.ح» و«أحمد.س» وضبط بحوزة الاول والثاني الاسلحة المستخدمة في الحادث بينما لازال ال3 متهمين الأخريين هاربين وجاري البحث عنهم لتنفيذ العقوبة.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط السيارة المستولي عليها وإعادتها وأمرت النيابة بحبس المتهمين وأحالتهما للمحاكمة فأصدرت حكمها السابق.

المصرى اليوم

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