التحقيق في واقعة سرقة خزينة البنك الزراعي بقرية الصحافة بالشرقية

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باشرت نيابة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، التحقيق في واقعة سرقة مبلغ 590 ألف جنيه من خزينة البنك الزراعى فرع قرية الصحافة بدائرة المركز .

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من مدير البنك الزراعى بقرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق، بشأن اكتشافه سرقة مبلغ 590 ألف جنيه من خزينة البنك.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للمعاينة والفحص، وتم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 5536 جنح مشتول السوق لسنة 2021، وتم أخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.