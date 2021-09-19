الخبير الإماراتي راشد المنصوري: الاعتماد على التكنولوجيا يعد سلاحًا ذو حدين

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قال الخبير التقني الإماراتي راشد المنصوري، الأحد، إن أي تقدم اقتصادي حاليًا مرهون بالاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، مُنوهًا إلى أن غالبية الدول المتقدمة اتجهت منذ فترات كبيرة للرقمنة والاعتماد على التطبيقات الإلكترونية التي لا يتدخل فيها العامل بشكل مباشر.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية، أن الاعتماد على التكنولوجيا في التصنيع على سبيل المثال يسهم في تسريع زمن خروج المنتج في شكله النهائي، فضلا عن جودة المنتج بشكل عام، إلى جانب الحد من الاحتكاك المباشر الذي فرضته جائحة كورونا.

وأوضح «المنصوري»، أن الدول التي تبنت التحول الرقمي قبل ظهور الجائحة لم تتأثر بشكل كبير بخلاف مثيلاتها التي تعتمد على الوسائل التقليدية في الإنتاج والتصنيع، ولذلك يمكن القول بأن جائحة كورونا عززت من ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا في شتى مناحي الحياة.

وقال إن الاعتماد على التكنولوجيا يعد سلاحا ذو حدين حيث تسهم التكنولوجيا في الحد من الاعتماد على العامل البشري وبالتالي زيادة معدلات البطالة ولذلك يجب المضي قدما جنبا إلى جنب عند التحول الرقمي، أن يتم خلق فرص عمل جديدة معتمدة على التكنولوجيا تستوعب مزيدا من العمالة لخلق فرص عمل جديدة.

ولفت راشد المنصوري، إلى أن الفرصة ما زالت سانحة للحاق بالركب التكنولوجي، خصوصًا إذا قلنا أن 80% من قيمة الأموال التي تنفق على الإستشارات والتصميمات في العالم العربي، تفوز به بيوت الخبرة الأجنبية، وهو ما يتطلب منا الدعم والتوجه لإنتاج التطبيقات الالكترونية واستخدام الإنترنت بشكل أوسع، فضلا عن التعمق في صناعة الالكترونيات، كأجهزة الحاسبات والعدد والآلات الإلكترونية، خصوصا وأن العالم العربي يفتقر لذلك وينحصر دوره في التجميع والمساهمة بجزء بسيط من المكونات المحلية.