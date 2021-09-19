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"أمير مكة" يرأس اجتماعاً لاستعراض دور المركز الوطني لإدارة النفايات

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وقف على خطط إدارة الموارد الطبيعية واستدامتها وتعظيم الاستفادة منها

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم اجتماعاً تخلله استعراض دور المركز الوطني لإدارة النفايات، الذي يُعنى بتنظيم إدارة النفايات، بحضور أمناء العاصمة المقدسة وجدة والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنفايات الدكتور عبدالله السباعي.

واطلع الأمير خالد الفيصل على دور المركز والخطط الاستراتيجية الشاملة لإدارة النفايات والهادفة لتحقيق أعلى المستويات في إدارة الموارد الطبيعية غير المتجددة واستدامتها وتعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية عبر حزمة من الأعمال التأسيسية المهمة بقطاع البيئة منها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة ونظام البيئة ونظام الأرصاد، ونظام إدارة النفايات وإطلاق المراكز الوطنية للبيئة.

وبحسب العرض فإن المركز يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحفيز الاستثمار في القطاع بما يكفل حماية البيئة وتعزيز الصحة العامة، كما يعمل المركز على إعداد لائحة تنفيذية وضوابط وأدلة استرشادية لنظام إدارة النفايات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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