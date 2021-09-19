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بعد قمع المعارضة.. توقعات بفوز حزب "بوتين" بالانتخابات الروسية رغم تراجع شعبيته

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بعد قمع المعارضة.. توقعات بفوز حزب "بوتين" بالانتخابات الروسية رغم تراجع شعبيته بعد قمع المعارضة.. توقعات بفوز حزب "بوتين" بالانتخابات الروسية رغم تراجع شعبيته
أنصار "نافالني" يدعمون المرشحين الشيوعيين

بعد قمع المعارضة.. توقعات بفوز حزب

يتوجّه الروس إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية، التي استُبعدت عنها حركة المعارض أليكسي نافالني.

ويُتوقع أن يفوز في الانتخابات دون مفاجأة، حزب " الموحّدة" الحاكم رغم تراجع شعبيته، بعد أشهر من القمع استُبعد خلالها منتقدو الرئيس فلاديمير بوتين عن هذه الانتخابات، التي تُجرى على مدى ثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد، وبشكل جزئي عبر الإنترنت، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال فلاديمير زاخاروف وهو رجل أعمال يبلغ 43 عاماً جاء ليدلي بصوته في سان بطرسبورغ ثاني مدن البلاد: "ليس هناك انتخابات فعلية. ليس لدى الناس خياراً تقريباً، هناك عدد قليل جداً من الأحزاب، في الواقع لا يوجد شيء للاختيار منه".

من جهتها، ذكرت إيكاتيرينا، وهي موظفة تبلغ 40 عاماً، أن الانتخابات خيار دون خيار، لذلك ستختار الأقلّ سوءاً.

ويُدعى نحو 108 ملايين روسي للتصويت حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش اليوم، ويُنتظر صدور أولى النتائج في ساعة متأخرة.

ويهدف الاقتراع إلى إعادة انتخاب 450 نائباً في مجلس الدوما أحد غرفتي البرلمان الروسي، الذي يسيطر عليه حالياً حزب روسيا الموحّدة، وتُجرى أيضاً انتخابات محلية وإقليمية.

ونظراً إلى عدم السماح لأي شخص مناهض للكرملين تقريبا بالترشح للانتخابات التشريعية، أسس أنصار نافالني استراتيجية أطلقوا عليها تسمية "التصويت الذكي"؛ بهدف دعم المرشح الذي غالباً ما يكون شيوعياً، الأوفر حظاً لمقارعة مرشح الحزب الحاكم "روسيا الموحدة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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