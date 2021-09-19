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الصحة تستقبل ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاح «استرازينكا» مقدمة من الفرنسية ضمن اتفاقية «كوفاكس»

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الصحة تستقبل ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاح «استرازينكا» مقدمة من الحكومة الفرنسية ضمن اتفاقية «كوفاكس» الصحة تستقبل ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاح «استرازينكا» مقدمة من الفرنسية ضمن اتفاقية «كوفاكس»

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال ٥٤٦ ألفًا و٤٠٠ جرعة من لقاحات من إنتاج شركة «أستراينكا»، مقدمة من الفرنسية، وذلك ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم استقبال تلك الشحنة على دفعتين وصلت إحداهما الجمعة الماضية، والأخرى أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة، مشيرة إلى أن الشحنة التي تم استقبالها من لقاح «استرازينكا» سوف يتم توزيعها على مراكز التطعيم البالغ عددها ٧٨١ مركزًا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفتت الوزارة، إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، وأن لقاح «استرازينكا» أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما ٢٨ يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذي يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقي لقاح فيروس كورونا في حالة المسح الإلكتروني للرمز، موضحاً أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وذكرت الوزارة، أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مناشدًا المواطنين مجدداً بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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