ندوات إرشادية حول أمراض الدواجن والحيوانات بالعريش

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نظمت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، عدد من الندوات الارشادية حول أمراض الدواجن والحيوانات، وذلك بناء على تعليمات الدكتور حسن البيك، مدير عام المديرية، وبحضور الدكتورة كامليا كمال رئيس قسم الإرشاد البيطرى بالمديرية.

وقالت الدكتورة كامليا كمال رئيس قسم الإرشاد البيطري بالمديرية، أنه تم عقد ندوة إرشادية بمركز الارشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالعريش حول مرض البروسيلا في الحيوانات وخطورته في الانتقال للإنسان، وخطورته الاقتصادية وطرق مكافحة المرض، فضلًا عن أهمية مراكز تجميع الألبان للحفاظ على صحة المواطنين.

أضافت كمال، أن الادارة بالتنسيق مع إدارة بئر العبدالبيطرية قامت بتنفيذ ندوات ارشاديه لزيادة وعى المواطنين في تربية الدواجن، حيث تضمنت الندوات أهمية تربية كتكوت عمر يوم وأهميته لمواجهة مرض انفلونزا الطيور لخلوه من الفيروس .

أشارت كمال إلى تنفيذ الندوات بقري الشوحط وقاطية والخربة بمركز بئر العبد.